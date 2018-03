Eerste verslag van Aanvalsplan voor ondernemers in Rheden

RHEDEN – Hij schreef een paar jaar geleden het 'Aanvalsplan' voor het Dierense winkelgebied. Nu is Ben Denekamp aan de slag om voor het dorp Rheden een dergelijk plan te schrijven. Hij mag daarbij alvast op veel positieve inbreng van de Rhedense ondernemers rekenen. Op 14 maart brengt hij in Ons Huis een tussenverslag uit.

"Nee, ik heb bepaald niet het idee dat ik aan een dood paard trek", vertelt Denekamp. "Anders zou ik er ook niet aan begonnen zijn. Ik denk dat er nog genoeg potentie in het dorp Rheden zit om het succesvol een facelift of upgrade te geven."

Denekamp heeft al een leven als ondernemer achter de rug, had verschillende winkels in Dieren en weet dus waar hij over praat. Dus vroeg opdrachtgever gemeente Rheden hem om nu ook voor het dorp Rheden een 'Aanvalsplan' te schrijven. Het heet een aanvalsplan, omdat de leegstand, de teloorgang, wordt aangevallen. Dat kan door keuzes te maken in zowel het winkelbestand als in de omvang van het winkelgebied. Maar Denekamp onthult alvast dat ook recreatie en toerisme een prominente rol in zijn plannen spelen. "De ligging van Rheden is uniek. Het dorp, de ondernemers, moeten mensen aantrekken, vermaken en vasthouden met een mix van winkelaanbod, sfeer, aantrekkelijke horeca en een prettig ingedeeld winkelgebied."

Het aanvalsplan voorziet in ieder geval in een kleiner en compacter kernwinkelgebied. Dat zal globaal de hele Groenestraat beslaan. "We hebben het in dat gebied over tussen de veertig en zestig bedrijfspanden", aldus Denekamp. Dat aantal zal niet per se kleiner hoeven te worden. Wel zal, als het aan hem ligt, meer concentratie plaatsvinden. Door een kernwinkelgebied vast te stellen, ontstaat op plekken buiten dat gebied een situatie waar winkelpanden die leeg komen te staan, niet meer door winkels ingenomen kunnen worden. Geen gedwongen verhuizingen, wel een organisch verkleinen van het aantal winkelpanden. "Want het aantal fysieke winkels zal in de toekomst alleen maar kleiner worden", aldus Denekamp.

Hij is overigens niet somber als hij naar het aanbod van winkels kijkt. "Rheden heeft nog vrijwel alle branches in huis." Verder ziet hij het als een voordeel dat er veel verschillende eigenaren van winkelpanden zijn. "Het is allemaal wat kleinschaliger dan in bijvoorbeeld Dieren, waar vrijwel het hele winkelcentrumgebied in handen is van slechts een paar eigenaren. Dat zijn starre organisaties die louter naar het rendement op hun panden kijken. Kleinere eigenaren zijn eerder bereid mee te denken in oplossingen. Dat kan door flexibel te zijn in de duur van huurcontracten, maar ook door wat betreft de hoogte van de huur mee te bewegen met de conjunctuur. En het zal nodig zijn actief huurders te helpen zoeken om de lege plekken op te vullen. Leegstand is funest."

Verder krijgen toerisme en cultuur een meer prominente rol. Het fraaie stukje Rheden met de kerk en het pleintje met de dorpspomp moet meer gebruikt worden en meer deel gaan uitmaken van het kernwinkelgebied. Een brainstorm tijdens een bijeenkomst op

18 december vorig jaar leverde een keur aan opties, kansen en ideeën op. Zaken als een sterke zaterdagmarkt, een muziektent in de zichtlijn met de kerk, bloembakken en gezamenlijke uitstraling in sint- en kersttijd, dagjesmensen binnenhalen, het passeerde allemaal de revue. Een andere genoemde mogelijkheid is de oprichting van een Biz, waarbij alle ondernemers en pandeigenaren meebetalen, want free-riders – bedrijven die niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van acties en activiteiten – zijn funest bij het gezamenlijk de schouders onder een project zetten.

Op 14 maart vanaf 20.00 uur geeft Denekamp een tussenrapportage van zijn bevindingen en de mogelijkheden in een aanvalsplan. "Die bijeenkomst in Ons Huis is niet alleen voor ondernemers bestemd", verduidelijkt Denekamp. "Iedere belangstellende is welkom. Het gaat niet alleen om de boterham en toekomst van de ondernemers, maar ook over de leefbaarheid van het dorp."