Grote overwinning vrouwen ZV De Spreng

BRUMMEN - De vrouwen van ZV De Spreng hebben zaterdag hun uitwedstrijd tegen De Mors uit Rijssen gewonnen met 12 – 1. Met inmiddels 9 punten voorsprong op de nummer 2, kan over drie wedstrijden het kampioenschap al een feit zijn.

Na twee weken rust was het weer tijd voor een competitieduel. Eerst nog even een oefenwedstrijd op de vrijdagavond tegen Proteus uit Twello. Dit partijtje verliep soepel en vol vertrouwen vertrok de ploeg zaterdagavond naar Rijssen. Dit vertrouwen was zeker niet misplaatst. Precies halverwege de eerste periode stond De Spreng al op een voorsprong van 3 – 0. En aan de opdracht van de coach om in deze eerste periode al met 5 – 0 voor te staan werd bijna voldaan. Nanda Wassink scoorde 18 seconden voor tijd de 4 – 0. Er was niet voldoende tijd meer om ook de vijfde goal nog te maken. Dit doelpunt werd al wel vroeg in de tweede periode gemaakt door Malou Buitink.

Een andere opdracht was om een doelpunt te maken door boven het hoofd van de keeper te schieten. Deze opdracht werd keurig door Sanneke Korenblek ingevuld. De keeper vloog bijna met bal en al in het doel. In de vierde periode werden alle jonge speelster in de ploeg gebracht en mochten de “routiniers” uitrusten. Dit veranderde niets aan het wedstrijdverloop. De partij werd makkelijk uitgespeeld. Dat De Mors nog een eretreffer maakte in die periode is slechts van statistisch belang.

Doelpunten: Sanneke Korenblek 4; Malou Buitink 4; Svea Rexwinkel 2; Nanda Wassink 1; Karlin van Rossum 1.