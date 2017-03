Geweldige MTB-tocht

EERBEEK - Vele honderden MTB-liefhebbers vertrokken zondag vanuit Eerbeek voor een schitterende offroad-fietstocht van verschillende afstanden. Maar zowel de 30, 50 als 70 km route voerde door de mooiste stukken van de Veluwe.

De Veluwe is een waar eldorado voor mountainbikers, MTB'ers. Veel natuur, mooie paden, hoogteverschillen en prachtige wijdse vergezichten. Geen wonder dat de tochten van de Eerbeekse fietsclub Last Gear in trek zijn. Vanuit het eigen clubhuis en terrein aan de Händelstraat reden drommen fietsers de natuur in. De routes voerden niet alleen door gebieden die normaal gesproken gesloten zijn voor fietsers, maar ze waren ook nog eens keurig 'uitgepijld' door de organisatie. Verdwalen leek onmogelijk. "En waar het even onduidelijk leek, stonden vrijwilligers om de deelnemers de goede richting te wijzen", zei deelnemer Raymond Mollink lovend op Facebook. "Het was top! Goed gepijld, goed verzorgd", aldus Dries Pluimers via dat zelfde medium. De complimenten aan de organisatie waren de hele zondag niet van de lucht. Last Gear heeft een puike reputatie als het gaat om de organisatie van evenementen en ze maakten die naam en faam volledig waar." - foto: Han Uenk