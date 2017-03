Inloophuis Velp-Zuid viert eerste lustrum

VELP - Een trefpunt voor contact en voor een luisterend oor, met een hart voor mensen. Zo beschrijft voorzitter Klaas Eldering inloophuis 't Trefpunt in Velp-Zuid. Op donderdag 16 maart viert het inloophuis het 5 jarig bestaan, in het pand aan de Willemstraat 38 in Velp.

Buurtbewoners worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje en wat muziek. Het feest is van 15.00 uur tot 18.00 uur. Ook burgemeester mw. Petra van Wingerden-Boers zal van de partij zijn.

Het inloophuis begon in 2012 op Thorbeckestraat 29. Daarna kwam er een kledingshop bij op huisnummer 25. In 2015 verhuisde alles naar Hertog Arnoudstraat 2, naar één klein huis. Maar ook dat wordt gesloopt en vervangen. Op 1 december 2016 was er een nieuwe start in de Willemstraat, op nummer 38. De activiteiten breidden zich ook uit; het aantal bezoekers nam toe, maar de behuizing werd steeds kleiner. "Momenteel is het een probleem. Er wordt dringend uitgekeken naar een ruimer onderkomen", aldus Eldering.

Iedreeen die dat wil kan er op dinsdag, donderdag en vrijdag binnenlopen om te hobbyen of te handwerken, kleding te kopen, een spelletje te doen, koffie te drinken, samen te eten, te internetten, gewoon voor de gezelligheid of om je verhaal kwijt te kunnen. Ook op zondagmiddag is het 't Trefpunt open, van 13.00 tot 16.00 uur. De maaltijden (2 dagen tevoren aanmelden) ko-ten € 4,-. "De drijvende kracht achter alles is Anneke Nieumeijer", vertelt Eldering. "En ze wordt bijgestaan door tien, twaalf betrokken vrijwilligers."

Op Willemstraat 38 is er ook een kledingshop, met allerlei goede, gebruikte dames- en herenkleding, schoenen, tasjes, jassen, accessoires en ook wat kinderkleding. De kleding is gesorteerd op kleur of op maat; er is voor iedereen van alles te vinden. Prijzen van € 2 tot € 5.