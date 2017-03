Open Darttoernooi Klarenbeek in het MFC

KLARENBEEK – Het vijfde SC Klarenbeek Open Darttoernooi staat weer op het op het programma. Het toernooi, dat zowel voor jeugd als volwassenen toegankelijk is, wordt gehouden op vrijdag 10 maart in het MFC van Klarenbeek.

De aanvangstijd is 18.30 voor de jeugd (t/m 18 jaar) en om 19.30 starten de volwassenen. Iedere deelnemer is verzekerd van minimaal twee potjes darten in de poulefase, waarna er een knock-out fase aanbreekt en uiteindelijk de beste darter van Klarenbeek en omstreken bepaald wordt.

Wie mee wil meedoen aan het toernooi, kan zich opgeven via e-mail: activiteitencommissie@scklarenbeek.nl of een app of sms naar 06-30723385. Elke deelnemer dient € 5,00 inschrijfgeld betalen. Wel moet iedereen zijn/haar eigen dartpijlen mee nemen.