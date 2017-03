Darten is voor iedereen

DIEREN - Sinds 2015 worden in De Oase in Dieren een paar keer per jaar darttoernooien gehouden voor mensen met een beperking. Initiatiefnemer is Erik Firing en zag zijn idee in goede aarde vallen. Het aantal deelnemers en het enthousiasme van hen moedigde hem aan na een eerste 'pilot' door te gaan. Zaterdag werd weer met de pijltjes gegooid en ook op 3 juni en 18 november zal dat weer het geval zijn in De Oase. Het maakt niet uit op welke manier deelnemers beperkt zijn, iedereen kan meedoen aan de toernooien. Deelnemers met een zware beperking spelen in een TacTic competitie. Bij dit spel wordt slechts gebruik gemaakt van de nummers 10 t/m 20 en de Bullseye. De bedoeling is 3 of 5 x elk nummer te gooien, waarna tevens op de nummers gescoord kan worden. Heeft de tegenstander ook 3 of 5 x het zelfde nummer dan is zo'n nummer 'dicht' en telt verder niet meer mee in het spel. - foto: Han Uenk