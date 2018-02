Rheden: Stook geen hout of stook bewust

DE STEEG - De gemeente Rheden wil inwoners bewuster maken van de effecten van houtrook en tegelijkertijd informeren over mogelijkheden om de nadelen van stoken te beperken. Het stoken van hout levert vaak overlast op voor buren.

Dat is niet alleen geur en (dikke) rook, maar kunnen ook gezondheidsklachten zijn. Door het stoken van hout komt er namelijk fijnstof vrij. Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht, die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden. Naast het verkeer en de industrie is houtrook één van de grote bronnen van fijnstof in de lucht. Om een idee te geven: twee uur hout stoken produceert evenveel fijnstof als een auto die van Amsterdam naar Milaan rijdt.

Bewoners van huizen waar regelmatig wordt gestookt merken de gevolgen voor hun gezondheid. Ook als zij hun woning goed ventileren, blijven schadelijke stoffen in hun woning hangen. In huizen waar de open haard of houtkachel vaak aan is, zijn kinderen eerder verkouden en hebben zij vaker last van astma, bronchitis en longontsteking. Om de nadelige effecten van houtrook te beperken, is stoppen met het stoken van hout natuurlijk het allerbeste. Maar veel mensen is het vuurtje vanzelfsprekend en gezellig. Bij overlast is het daarom belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Uit onderzoek van andere gemeenten en GGD'en blijkt dat veel mensen die hout stoken niet altijd op de hoogte zijn van mogelijke maatregelen, of zich niet bewust zijn van overlast bij omwonenden. Op www.rheden.nl/houtrook is informatie te vinden over alternatieven en keuzes die er te maken zijn.