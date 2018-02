Techniekonderwijs in De Spelerij

DIEREN - Techniekonderwijs voor basisscholen in Dieren: het is een droom van alle betrokken partijen De Akker en basisschool De Boomgaard in samenwerking met De Spelerij die uitgekomen is.

De vraag om de werkplaats van De Spelerij om te zetten tot een werkplaats voor het onderwijs bestond al langer bij het personeel van De Spelerij. Na jarenlang proberen en zoeken naar de juiste partner kwamen zij terecht bij het KWTG; Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland. Met hen netwerk en inzet bij verschillende sessies zijn de basisscholen en de Spelerij dichter bij elkaar gekomen.

In april heeft het KWTG verschillende partijen bij elkaar gebracht om te brainstormen hoe het techniekonderwijs vormgegeven zou moeten worden. Er waren deelnemers uit verschillende werkvelden aanwezig. Zo waren er onder andere vertegenwoordigers van de gemeente Rheden, RIQQ en Marant. Een dag waarbij duidelijk werd dat er hard gewerkt moest worden aan een programma, dat aansluit bij het programma waar op school aan gewerkt wordt. Na een tweede sessie in juni hebben basisscholen De Akker en de Boomgaard en de Spelerij uitgesproken dat er niet alleen gepraat, maar ook gedaan moest worden. Vlak voor en na de zomervakantie zijn leerkrachten druk bezig geweest met het ontwikkelen van een lesontwerp voor het IPC-onderwijs; een onderwijsconcept dat nauw aansluit bij de behoefte van de beide scholen om moderne vaardigheden voor hun leerlingen in het lesprogramma te integreren. In deze onderwijsvorm staat ontdekkend en onderzoekend leren hoog in het vaandel.

Op 24 januari kwamen de eerste leerlingen kennismaken met het grootste technieklokaal van Nederland. Na de eerste kennismaking zijn de leerlingen op school aan de slag gegaan met het thema Kermis en hebben zij hun eigen kermisattracties ontworpen. Nu hebben zij de tijd om in drie bezoeken aan de Uitvinderij hun kermisattractie te realiseren. Het enthousiasme spat van de kinderen af. Ze zijn bijzonder gemotiveerd om aan de slag te gaan met techniek en hun eigen ideeën en ontwerpen.​​​​​​​