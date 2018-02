Party-time bij De Nölers

DIEREN - Zaterdag 10 februari barst het carnaval weer los bij CV De Nölers in Dieren, Zwieren. Op het horecaplein in Zwieren-Zuid wordt om 11.11 uur Jan Zwier gehesen. Om 20.30 uur vindt het Beestenbal plaats bij Polysport Aktiviteitenpark. De entree bedraagt 12,50 euro. Dit verkleedfeest begint met een wedstrijd voor het beste kostuum. Zondag start om 13.11 uur de carnavalsoptocht bij de parkeerplaats van Het Nieuwland. Aansluitend vindt om 14.20 uur het kindercarnaval plaats bij Polysport. De entree is gratis. In de avond is er vanaf 20.30 uur Sunday Night Fever. De entree bedraagt 12,50 euro. Duo Double zal deze avond omtoveren in een groot feest. Maandag is er om 10.30 uur een carnavalsontbijt bij De Tapperij. Opgeven kan tot 10 februari via ontbijt@denolersdieren.nl. Vanaf 12.00 uur start de karaoke in De Tapperij. Bij Polysport is er vanaf 20.30 uur in de avond weer een feest met Project N. De entree bedraagt 10 euro. Party Sound Together draait deze avond de mooiste carnavalshits. Dinsdag is er in De Tapperij nog een Foute Muziek Quiz, vanaf 15.00 uur. Meedoen is gratis. De quiz is gebaseerd op Qmusic het foute uur. Het carnaval wordt om 20.30 uur afgesloten bij Polysport met een Après-ski. De entree bedraagt 10 euro.

www.denolersdieren.nl