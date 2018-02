Sleutel overgedragen

DE STEEG - In een gezellige aangeklede volle raadzaal in het gemeentehuis van Rheden gaf burgemeester Carol van Eerst woensdagavond de sleutel van de gemeente aan de Prinsen Carnaval en hun gevolg van de Erkende Rhedense Carnavalsverenigingen. Bij het officiële gedeelte was Van Eert nog keurig in kostuum, later kwam hij met zijn collegeleden terug in Chinees kostuum.

Met opvoeringen uit alle verenigingen werd het een dolle avond in de raadzaal. De burgemeester liet al wel vast weten dat hij volgend als buut op gaat treden en dat iedereen gewaarschuwd is....Dit werd met applaus ontvangen.

Met het dweilorkest Tis Niks Wut Niks werden diverse polonaises ingezet, waardoor de hele raadzaal een hossende beweging werd van veren en steken en gekleurde pakjes.

Wim Schoolderman van CV de Deurdauwers werd voor al al zijn inzet benoemd tot Commandeur in de Orde der Zeven Dorpen.

Na het officiële gedeelte werd er op de omloop nog onder het genot van een drankje en hapje vast even voorgegloeid op het komende carnaval.