Lomive-voorzitter Bonder ziet goede toekomst voor Loenen

LOENEN – Sinds kort heeft de Loenense Ondernemersvereniging Lomivé een nieuwe voorzitter. Robert Bonder heeft deze taak op zich genomen na het vertrek van Frank Rusink. Bonder woont pas twee jaar in Loenen, maar voelde zich toch wel gevleid dat hij voor deze functie werd gevraagd.

Eerst wilde hij toch wat aftasten hoe het in Loenen allemaal zit en wat hij hier allemaal kon verwachten. Volgens hem was de klik er meteen en vanaf november leidt hij de club van Loenense ondernemers.

Bonder (53) is afkomstig uit Onstwedde in Groningen. Hij volgde commerciële opleidingen en kreeg banen in verschillende bedrijven. Voor Lidl moest hij nieuwe bedrijven opzetten. Hij was ook enkele jaren werkzaam bij Opel. Graag wilde hij een eigen zaak en begon met de C1000-supermarkt in Norg. Na tien succesvolle jaren werd het pand verkocht. Na een tussenbaan voor het plaatsen van display’s voor Heineken, kwam de Spar in Loenen op zijn pad. Vanaf november 2015 draait hij met tevredenheid deze zaak. Hij heeft grootse plannen voor een verbouwing en modernisering, die hij dit jaar nog wil uitvoeren.

Bonder heeft in Loenen helemaal zijn draai gevonden: “Prettige mensen hier. Gemakkelijk in de omgang. Ze doen niet zo moeilijk. In die korte periode heb ik hier al veel mensen leren kennen. En er zijn veel ondernemers die er met elkaar wat van willen maken.”

De nieuwe voorzitter is content met de vele activiteiten die al door Lomivé worden ontplooid. Bonder: “Jaarlijks doen we best veel. We ondersteunen en helpen met Schaapscheerdersfeest, Loense Moandag, NK Gatgraven, Kerstbomen en de Vlaggenactie. Samen met de Brink onlangs nog het Nieuwjaarsfeest. We willen meer met de Dorpsraad en De Brink gaan doen. Samen is er veel mogelijk. Loenen Zonnedorp is een mooi project. We doen daar ook in mee. Er is al veel over vergaderd, maar over enkele weken zien de Loenenaren de resultaten van veel overleg tussen veel doelgroepen.”

Een bron van zorgen voor Lomivé is de sluiting van verschillende zaken. Bonder hierover: “Altijd jammer als er weer een zaak gaat sluiten. In deze tijden is het ook moeilijk. Er is veel concurrentie. Maar gelukkig zie ik ook weer nieuwe zaken openen. Zaken die onder het zelfde dak ook meer winkels openen. We moeten meer samenwerken. Elkaar versterken. Loenen heeft veel te bieden. Vooral op toeristisch gebied zijn er tal van mogelijkheden. Die moeten we benutten”

Lomivé bestaat in 2017 al weer 60 jaar. De vereniging heeft plannen om er een mooi feestje van te maken. De nieuwe voorzitter is volop met zijn bestuur met plannen bezig. Bonder wil met Lomivé aan de weg timmeren. Het dorp moet meer bekendheid krijgen. Ondanks wat minder winkels heeft Loenen nog veel te bieden.

foto:

Robert Bonder voelt zich helemaal thuis in Loenen - Foto: Martien Kobussen