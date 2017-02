Duivensport Velp springlevend

VELP - In hun eigen clubhuis aan de Merwedestraat, vierde Postduiven Vereniging Velp-Zuid zaterdag het 90-jarig jubileum. Tijdens de receptie werd Henk Bosveld in het zonnetje gezet wegens zijn grote verdienste voor de sport.

Bosveld (76) vervult al sedert 1971 bestuursfuncties binnen PV Velp-Zuid. Maar ook is hij bestuurlijk en organisatorisch actief in regionale en landelijke organisaties voor de duivensport. Het was reden genoeg voor Harrie Mijnders van de Nationale Postduiven Organisatie (links) om Henk Bosveld te eren namens de NPO.

De duivensport wordt landelijk gezien langzaam steeds minder beoefend en vergrijst snel - in tegenstelling tot Azië en het voormalige Oostblok, waar de sport explosief groeit - maar dat is een trend waar ze in Velp-Zuid niet heel veel van merken. De club groeide vorig jaar zelfs van 35 naar 48 leden, omdat leden van een ter ziele gegane club zich aansloten. "Maar met een eigen clubhuis als basis, kunnen we ons goed redden", vertelt bestuurslid Nico van Hummel. "Oké, ons jongste lid is 35 jaar, maar we zijn toch nog steeds een springlevende club." Een echte volksclub ook. "De duivensport is inderdaad ook nu nog de sport voor de gewone man. Misschien dat het ons daarom Velp-Zuid, een echte volkswijk, nog steeds goed gaat met de duivensport." - foto: Han Uenk