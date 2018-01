Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

BRUMMEN – Tijdens de zaterdagavond 6 januari gehouden nieuwjaarsreceptie van Sportclub Brummen werd Wim van Dam gehuldigd voor 70 jaar lidmaatschap. Van Dam heeft twintig jaar in het eerste elftal gespeeld, waarvan dertien jaar als aanvoerder. Verder heeft hij diverse (bestuurs)functies bekleed. Voorzitter Bert Garssen sprak hem toe en overhandigde hem een oorkonde en bloemen.

Na de nieuwjaarsspeech van voorzitter Garssen werd overgegaan tot het huldigen van de jubilarissen. De volgende leden vierden een jubileum: Wim van Dam (70 jaar), Rijk Ramerman en Sjaak Bosman (60 jaar), Luuk te Kampe (50 jaar), Henk Graven, Marcel Weggelaar, Arno Wichelo en Remko Lochtenbergh (40 jaar), Bert Eikelboom, Mark Huisken, Jan Paul Wijgman, Dick Megchelenbrink, Michel Prins en Eljo Martina (25 jaar).

Voorzitter Bert Garssen had voor een ieder een persoonlijk woord, waarbij hij memoreerde dat bijna alle jubilarissen nog (steeds) vrijwilligerswerk doen voor de vereniging. De gehuldigden ontvingen een oorkonde en een prachtige bos bloemen. Hierna werd overgegaan tot de bekendmaking van de winnaar van de Harrie Hasselbachtrofee. Deze eer viel te beurt aan Theo Busser. De (wissel)bokaal, plaquette en bloemen werden uitgereikt door Mark Donatz, schoonzoon van het in 1996 overleden erelid van de voetbalclub. De prijs werd destijds ingesteld om iemand binnen de vereniging in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze heeft ingezet in het achterliggende clubjaar. Busser heeft zich op daadkrachtige wijze ingezet voor het terugdringen van energiegebruik.