Activiteiten Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor

DOESBURG / RHEDEN - Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven, waarin tien gemeenten uit Midden-Gelderland zijn vertegenwoordigd, waaronder Doesburg, heeft tijdens haar vergadering van 22 december besloten om de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V. In de afgelopen periode is door alle betrokkenen hard gewerkt om naast een zorgvuldige fase van besluitvorming door de verschillende gemeenteraden, ook te zorgen voor een adequate praktische overdracht. Met de overdracht van activiteiten aan het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor wordt de werkgelegenheid van ruim 2700 medewerkers met een SW-dienstverband bij Presikhaaf Bedrijven, gegarandeerd. Met de nadruk op de arbeidsontwikkeling van medewerkers, gaat Scalabor zorgen voor de begeleiding en ondersteuning van medewerkers in het werk voor en bij ondernemers in de regio.

De gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in Midden-Gelderland blijft verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de SW-medewerkers. De gemeentelijke uitvoeringstaken voor de Wsw worden per 1 januari 2018 toegewezen aan Scalabor B.V. Participatiewet Omdat er geen instroom meer mogelijk is in de Sociale werkvoorziening kunnen werkzoekenden die ook de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding nodig hebben via de Participatiewet (P-wet) geholpen worden. Scalabor gaat als arbeidsontwikkelbedrijf ook inwoners uit Arnhem helpen die tijdelijk of structureel vanuit de P-wet begeleiding nodig hebben bij arbeidsbemiddeling en -ontwikkeling. Scalabor heeft de ambitie om dit (in samenwerking) ook te organiseren voor werkzoekenden vanuit de P-wet bij de regiogemeenten.

Het besluit om de activiteiten van Presikhaaf Bedrijven over te dragen aan Scalabor komt een jaar nadat het bestuur besloot om de onderhandelingen met GoedWerkt te stoppen. Vrijwel gelijktijdig kondigde de gemeente Arnhem aan een regionaal werkbedrijf op te willen richten, omdat het de werkgelegenheid wilde waarborgen van de ruim 2700 SW-medewerkers.