Jaap van Norden exposeert in gemeentehuis

HENGELO - Jaap van Norden uit Zelhem exposeert met tien schilderijen van januari t/m maart 2018 in het gemeentehuis van Bronckhorst. De gemeente bood in oktober 2017 expositieruimte aan in het gemeentehuis en riep kunstenaars uit Bronckhorst op om zich te melden.

Jaap van Norden is de eerste inwoner die zijn werk mag tentoonstellen. Op 16 januari om 14.00 uur opent wethouder Jan Engels van cultuur zijn expositie Kleur. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn of kunnen op een later moment het werk komen bekijken. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.



Jaap van Norden: “Mijn voorliefde gaat uit naar imaginary realism. Deze surrealistische kunststroming is een lust voor mijn zintuigen en een enorme bron van inspiratie. Ik schilder vooral met olieverf op doek of paneel. Via mijn werk stort ik al mijn ideeën, hoop en verwachtingen, maar soms ook walging, over de kijker heen. Daarbij gebruik ik bewust veel kleur, omdat de beelden zo beter binnenkomen bij het publiek. Al vele jaren schilder ik surrealistisch, maar nu vind ik mijn techniek goed genoeg om het werk te laten zien.”





Met de exposities biedt de gemeente kunsttalent in Bronckhorst een mogelijkheid om zich bekend te maken. Inwoners kunnen met diverse kunstuitingen kennismaken. De exposities vormen zo een leuke manier om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen in de gemeente.



In 2018 vinden vier exposities plaats. De expositieruimte is in de vergadervleugel van het gemeentehuis. Dit is een openbaar deel op de begane grond van het gebouw, waar veel gasten over de vloer komen. Actieve verkoop is niet mogelijk; de gemeente is geen galerie.