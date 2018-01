RHEDEN - Een autobrand afgelopen zaterdagavond op de hoek van de Schaarweg en Arnhemsestraatweg in Rheden verwoestte de auto compleet. De auto begon spontaan te branden onder het rijden. De bestuurder raakte niet gewond.

De brandweer had het vuur snel onder controle en de politie regelde het verkeer over één rijbaan. De auto is grotendeels verbrand. Een bergwagen heeft de uitgebrande auto afgevoerd.

Foto Martin de Jongh