Therapie etalagebenen voortaan in basisverzekering

DIEREN - Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf dit jaar wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep – 37 behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut - vergoed uit de basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass operatie ondergaan.

Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en radiologen de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten.

“Vaak niet nodig”, zegt fysiotherapeut Martin van Dommele van Fysiotherapie het Centrum te Dieren. Hij reageert daarmee op recent onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.”

Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de volksmond ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen.

Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door de pijn heen te lopen’,” aldus van Dommele. “Dat is een hele stap, maar met de juiste begeleiding goed te doen. Niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.”

Voor behandeling en informatie: Martin van Dommele van Fysiotherapie het Centrum in Dieren. www.fysiotherapiehetcentrum.info. Tel.: 0313-414866.