Wensboom voor mantelzorgers blijft week langer staan

BRUMMEN - Tot en met 16 januari kan iedereen een wens indienen voor iemand die steun biedt aan een ander. Want de wensboom voor mantelzorgers in de hal van het gemeentehuis in Brummen blijft een week langer dan gepland staan. Er zijn inmiddels al meer dan dertig wensen ingediend.

Om inwoners nog in de gelegenheid te stellen om – na de drukke decemberweken – een wens in te dienen, is besloten de actie met een week te verlengen.

Met de wensboomactie willen gemeentebestuur en Knooppunt Mantelzorg zoveel mogelijk wensen van mantelzorgers in vervulling laten gaan. Niet alleen in het gemeentehuis staat een wensboom, ook bij Plein Vijf in Brummen en het Tjark Rikscentrum en pand de Plu in Eerbeek staan wensbomen.

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben. Denk aan mensen die hun zieke partner of ouder verzorgen of een vriend bijstaan die hulp nodig heeft. Dankzij de steun van mantelzorgers kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Dit sluit aan bij de gedachte van zorg dichtbij huis, volgens de gemeentelijke aanpak ‘samen goed voor elkaar’. Maar het bieden van mantelzorg heeft vaak een grote impact. Het kost tijd en is een flinke verantwoordelijkheid. Mantelzorgers verdienen dan ook erkenning en waardering.

Iedereen die een mantelzorger kent, kan een kaartje in de wensboom hangen. Mantelzorgers mogen ook zelf hun wens doorgeven. Dat kan van alles zijn, van een avondje uit tot een leuk cadeautje. Hoe persoonlijker, hoe beter. Het Knooppunt Mantelzorg gaat haar best doen om zo veel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. Er staan wensbomen in de centrale hal van het gemeentehuis en op de locaties van het Knooppunt Mantelzorg bij Plein Vijf, Tjark Rikscentrum en pand de Plu. Een wens inzenden kan ook via de speciale campagnewebsite www.samengoedvoorelkaar.nl. Lukt dat allemaal niet, dan kunt u ook contact opnemen met mantelzorgcoach Monique Steunenberg via tel. (06) 53 11 01 77 of mailadres m.steunenberg@humanitas.nl.