Bedrijventerrein Albany Spankeren uitverkocht

SPANKEREN - Van de in totaal 7 ha op het A-Park, het voormalige bedrijventerrein van Albany in Spankeren, is de laatste kavel van 3,5 ha verkocht. BPD Ontwikkeling B.V. is de afgelopen jaren bij de verschillende transacties begeleid door REBO Bedrijfsmakelaars.

BPD Ontwikkeling B.V. (voorheen Bouwfonds) kocht het terrein aan nadat de kunstvezelfabriek Albany Nordiska in 2004 Spankeren verliet. BPD heeft het laatste perceel grond, groot ca. 34.551 m2, gelegen aan de Van Rensselaerweg 2 te Spankeren verkocht aan koper Thomassen Beheer B.V.

De nieuwe eigenaren van het totale perceel zijn op dit moment naast Thomassen, Intrapec, Friand en Procornea. Hiermee heeft Spankeren en daarmee de gemeente Rheden 3 nieuwe bedrijven kunnen verwelkomen in de laatste 3 jaar.