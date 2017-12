Kerstworkshop bloemschikken in Hummelo

HUMMELO - Op woensdag 13 december kunnen belangstellenden deelnemen aan de kerstworkshop die gegeven wordt door bloembinder Frans Nienhuis. Het onderwerp van dit jaar is een arrangement in een royale glazen bowl met een diameter van liefst 40 cm!

De bowl kunt u later nog op andere manieren decoreren of gebruiken als vaas. In het arrangement wordt uitsluitend gewerkt met luxe groensoorten, bloemen en kerstdecoratie. Er zijn verschillende kleurcombinaties mogelijk, bijvoorbeeld wit / zilver, wit / goud, roze /wit. Ook kunt u er tegen een kleine meerprijs led-lampjes bij kiezen.

De workshop wordt gehouden in basisschool de Woordhof in Hummelo. Aanvang 19:00 uur. Deelname kost 35 euro. Dit is inclusief de glazen bowl, alle bloemschik materialen, een hapje en een drankje. De uitvoering met led-lampjes is iets duurder. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer tijdig uw plaats: tel. 06-49490331 / 0314-382437 of frans.hummelo@gmail.com.