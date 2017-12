Weer een winkelsluiting: De Timp in Hoenderloo dicht

HOENDERLOO - Wederom sloot een winkel in Hoenderloo de deuren. Zaterdag draaiden Ida van de Kamp en haar dochter Anika de Geit de deur van De Timp voor het laatst op slot. De winkel in het zelfde pand als IJs van Co, bood hen zeventien jaar lang een prima boterham.

"Maar het is nu mooi geweest", vertelt Ida van de Kamp. "Ik vind het zelf tijd om het rustiger aan te doen, Anika woont tegenwoordig in Lieren en heeft ook nog een andere baan en vond moeilijk dat te combineren met de uren in de winkel. Vandaar."

Dus was er een grote opruiming. De laatste dagen waren het vooral artikelen waarin De Timp een zeker reputatie had, waarvan nog enige voorraad was. Dierenvellen van schapen, konijnen en zwijnen, geweien, dierenschedels met hoorns en opgezette dieren. Hartstikke modieus en populair tegenwoordig. Het zijn overigens ook de artikelen die ze online onder de naam www.verrassendveluws.nl blijven verkopen. "Dat vinden we leuk om te blijven doen", aldus Ida. "Kunnen we zelf wat meer de tijd indelen, zitten we niet meer vast aan de verplichte openingsuren. In de zomer was dat zes dagen in de week. Dat werd toch wel een belasting. Maar wat ik zeker wel zal missen, zijn de contacten met de klanten."

Weer sluit dus een winkel in Hoenderloo, al zal de pandeigenaar waarschijnlijk naar nieuwe huurders gaan zoeken. Het ligt bovendien op misschien wel op de voor een neringdoende beste plek van het dorp en profiteert van de enorme aanloop bij het beroemde verkooploket van IJs van Co onder het zelfde dak. Het is ook te hopen dat er een soortgelijke winkel terugkomt, want naast de verkoop van de souvenirs aan de zomerse toeristen, had De Timp ook heel veel recreatieve informatieartikelen zoals folders, kaarten en gidsen. Bezoekers trok de zaak dan ook volop.

"We hadden ook heel veel lokale producten, zoals de wildpakketten met vlees van de Hoge Veluwe of een lokaal bier", vertelt Ida van de Kamp. "En we hadden een eigen snoepje onder de naam Hoenderlose Geitenkeutels. Die liepen heel goed en het had natuurlijk ook iets grappigs in zich doordat wij van de familie De Geit zijn."

Met de sluiting van De Timp verdwijnt er wederom een winkel uit Hoenderloo. Net als in andere dorpen gingen anderen Ida en Anika voor en dat is jammer. Het pand dat zij huurden zal wel weer een nieuwe huurder krijgen, maar dat neemt niet weg dat steeds meer voorzieningen verdwijnen uit het in de winter behoorlijk stille Hoenderloo. Dat is ook een beetje het 'probleem' in het dorp. In de winter heeft Hoenderloo zo'n 1700 inwoners, een hechte gemeenschap, in de zomermaanden zijn dat er door de toeristen vele duizenden meer. Voorzieningen die in de zomer volop bestaansrecht hebben, maken in de winter moeilijke tijden door. Het maakt het runnen van een winkel in het Veluwse dorp er niet eenvoudiger op.

Foto:

Ida van de Kamp met enkele klanten in de steeds leger worden winkel De Timp. Zaterdag sloot het voorgoed de deur - foto: Wencel Maresch