Gazelle Opperdeurdauwer

DIEREN - Zo komt de Koning op bezoek en zo staat carnavalsvereniging de Deurdauwers op de stoep. De Koninklijke Rijwielfabriek Gazelle heeft de hoogste onderscheiding - de Opperdeurdauwer - van de leutclub ontvangen. Een delegatie van de Deurdauwers was uitgenodigd door Gazelle en algemeen directeur Huub Lamers nam deze onderscheiding in ontvangst uit handen van Prins Jan 5 en Prinses Sabine 1. De Opperdeurdauwer werd toegekend in verband met het 125 jarig bestaan van Gazelle en vanwege de zeer goede band tussen de vereniging en Gazelle.