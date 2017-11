Carol van Eert nieuwe burgemeester van Rheden

DE STEEG - Bij de openbare raadsvergadering van dinsdag 7 november heeft de heer Dorus Klomberg, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, Carol van Eert voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Rheden. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Na goedkeuring en benoeming door de Koning, zal Van Eert naar alle waarschijnlijkheid in januari de taken van burgemeester Petra van Wingerden overnemen. Van Eert is momenteel burgemeester van de gemeente Beuningen.