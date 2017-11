Dorpshuis Rheden wil beste van Gelderland worden

RHEDEN - Het is waarschijnlijk in het dorp Rheden niemand ontgaan dat het Dorpshuis Rheden als een van de zes is genomineerd als beste dorpshuis in de provincie Gelderland. Op een fors spandoek, dat door TV Gelderland is uitgereikt en centraal in het dorps is opgehangen, is dat duidelijk te zien. Medewerkers en bestuur zijn blij verrast dat na 5 jaar hard werken 'hun' dorpshuis uit aangemelde 74 kandidaten is gekozen als een van de zes beste.

TV Gelderland - de organisator van de verkiezing - besteedt in oktober en november uitgebreid aandacht aan het reilen en zeilen in de zes genomineerde dorpshuizen. De eerste opnamen zijn al gemaakt en uitgezonden. De komende weken volgen er nog meer.

Op 13 november komt er weer een TV-ploeg om activiteiten in het Rhedense dorpshuis in beeld te brengen. Ook worden straatinterviews in het dorp afgenomen met vragen over betrokkenheid bij, waardering voor en plaats van het dorpshuis in de dorpsgemeenschap van Rheden.

Het motto 'iedereen hoort erbij' krijgt inhoud door een groot aantal verschillende activiteiten, zodat er voor iedereen wat te halen of te brengen is. Ook de samenwerking met instellingen voor mensen met een beperking hoort daarbij. Dat geldt niet alleen voor SIZA, gevestigd op dezelfde locatie, maar bijvoorbeeld ook voor Woonzorgnet en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zo wordt een steentje bijgedragen aan de veel besproken integratie.

De drukbezochte Open Dag vorige maand heeft weer duidelijk gemaakt dat velen de weg naar het Dorpshuis Rheden weten te vinden. Er mag dan ook vanuit gegaan worden dat de waardering die toen bleek, weer in de straatinterviews tot uiting zal komen. Bij de uitzendingen van TV-Gelderland is er de mogelijkheid om te stemmen op het dorpshuis dat het meest aanspreekt. Stemmen kan via www.dorpshuisvanhetjaar.nl

De deskundige jury onder leiding van de gedeputeerde van de provincie Gelderland Bea Hoogland, zal op 9 december in het Provinciehuis te Arnhem de uitslag bekendmaken. Veel inhoudelijke informatie over de dorpshuizen speelt daarbij een rol, maar ook de uitgebrachte stemmen bij de tv-uitzendingen en de waardering in de interviews tellen mee. "Stem dus op ons", roept voorzitter Luuk Kuiper op.