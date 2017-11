De natuur een handje helpen

RHEDEN - OP tal van plekken in ons land staken zaterdag vrijwilligers de handen flink uit de mouwen tijdens de landelijke Natuurwerkdag. In Rheden waren jong en oud in de weer op de Posbank.

Na het verzamelen op de parkeerplaats bij Paviljoen de Posbank, togen de vrijwilligers naar de heidevelden om daar vooral de jonge bomen te verwijderen. Hei heeft regelmatig onderhoud nodig en als de jonge boompjes niet tijdig worden verwijderd, veranderen de beroemde heidevelden van de Veluwezoom in bossen. En dat gaat eigenlijk behoorlijk snel. Maar niet alle jonge boompjes moesten weg, want op aanwijzing van professionals van Natuurmonumenten, kon op sommige plekken de jonge opslag juist blijven staan om op die wijze schuilplekken voor wild te vormen.

Het was zaterdag hard werken, met als beloning naast een kop koffie en soep, de wetenschap het schitterende natuurgebied van de Herikhuizerheide een handje geholpen te hebben. - foto: Han Uenk