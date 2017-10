Jodiumtabletten voor kinderen en jongeren

BRUMMEN – Alle kinderen in de gemeente Brummen ontvangen deze week een doosje jodiumtabletten. Deze pillen zijn een voorzorgsmaatregel voor het geval er een ernstig ongeval met een kerncentrale voordoet.

Het uitreiken van jodiumtabletten is een maatregel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kans dat er een ongeval gebeurt met een kernreactor is erg klein, centrales moeten voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Het is dan ook de bedoeling dat de jodiumpillen pas worden ingenomen als de overheid hierover communiceert.

Het ministerie van VWS stuurt de pillen naar kinderen tot achttien jaar, omdat zij de meeste kans hebben op het krijgen van schildklierkanker door de opname van radioactief jodium via de schildklier. Alle kinderen die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen, krijgen de pillen. De centrale in Emsland in Duitsland ligt hemelsbreed ongeveer 85 kilometer bij Brummen vandaan. In Brummen krijgen 41`68 inwoners de tabletten.

Volwassenen hebben minder kans op schildklierkanker door radioactief jodium en krijgen daarom geen tabletten. Vrouwen die ten tijde van een kernongeval zwanger zijn, wordt aangeraden zichzelf en hun ongeboren kind te beschermen en zelf tabletten te halen bij apotheek of drogist.