Doesburg zoekt dé Doesburgse vrijwilliger van het jaar

DOESBURG - Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander, kunnen worden genomineerd voor de Hens van de Wal Vrijwilligersprijs, de jaarlijkse prijs voor een persoon of groep uit Doesburg die zich bovenmatig vrijwillig inspant.

Vrijwilligerswerk. De één doet het georganiseerd in groepsverband bij een vereniging, de ander zelfstandig om een individu te helpen. Maar iedere vrijwilliger doet dit vanuit zijn hart, omdat het belangrijk en zinvol werk is. Iedereen die vrijwilligerswerk verricht, komt in aanmerking voor de Hens van der Wal-vrijwilligersprijs en iedereen kan iemand aanmelden. Deze erkenning wordt op 7 december uitgereikt in de Gasthuiskerk in Doesburg, dit jaar voor de 23e keer. Iemand nomineren kan tot 31 oktober via www.doesburg.nl.

De Hens van der Wal-vrijwilligersprijs heeft als doel vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten. Een moment van aandacht en stilstaan bij hun belangrijke rol. Dat is van groot belang, wantvrijwilligers maken mogelijk wat anders niet zou kunnen.

De winnaar krijgt een cheque van 500 euro, een oorkonde, bloemen en mag een jaar lang de ring dragen die bij de prijs hoort. Een jury van vier betrokken Doesburgers nomineert kandidaten uit de aanmeldingen en kiest uiteindelijk de winnaar.

Nieuw dit jaar is de publieksprijs. Doesburgers kunnen stemmen op de genomineerde vrijwilligers en zo kiezen wie de Vrijwilligerspublieksprijs 2017 ontvangt. Zodra de jury bekend heeft gemaakt wie de genomineerden zijn, kan er worden gestemd.

Ook de publieksprijs wordt bekend gemaakt en uitgereikt op 7 december, tijdens de vrijwilligersavond in de Gasthuiskerk. De winnaar(s) van de publieksprijs krijgen een cheque van 100 euro, een oorkonde en bloemen.