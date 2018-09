Perfect Carolina Festival

DIEREN – Wát een sfeer, wát een gezelligheid, wát een relaxte ambiance en wát een feest voor jong en oud! Het Carolina Festival, gehouden in het gelijknamige park in Dieren-Zuid, beleefde zaterdag een droomstart. De organisatoren hebben in één klap een geweldig evenement neergezet dat hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt. Burgemeester Carol van Eert opende vrijdag het festival en de aansluitende buitenfilm was een goede start. De zaterdag, met foodtrucks, theater, activiteiten voor kinderen en live muziek, maakte het tweedaagse festival een succes en een puike aftrap voor verdere plannen met het park.

Foto: Wencel Maresch