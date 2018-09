Kijken en struinen in Rheden en Rozendaal

RHEDEN/ROZENDAAL - Tientallen monumenten in de gemeenten Rheden en Rozendaal openen in het weekend van Open Monumentendag 2018 hun deuren voor het publiek. Dat betekent dat geïnteresseerden 'eindelijk' eens kunnen rondkijken in een monumentaal pand of kunnen rondstruinen op een van de prachtige landgoederen in de buurt.

Het thema van dit jaar is: Europa. Er is veel om uit te kiezen, zegt het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal. Vermeldenswaard zijn volgens hen de volgende zaken. De Hof te Dieren (foto): Stadhouder Willem II betrok in 1647 het terrein van de commanderij van de Ridderlijke Duitse Orde. Zoon Willem III maakt er een jachtslot van, dat helaas afbrandde. Ook het huis van eigenaren Van Heeckeren van Wassenaer brandde af. Wat bleef was een van de mooiste landschapsparken van landschapsarchitecten Zocher en Petzold. Het deel van het park rondom de plaats waar het huis heeft gestaan is nu te bewonderen.

Jachthuis Imbosch: De huidige bewoners vertellen graag over de historie van het jachthuis de Imbosch op Rozendaal. Het gebied werd rond 1760 ontgonnen door baron Assueer Jan Torck.

Landgoed Heuven: Het landhuis is er niet meer maar het koetshuis is wel te bewonderen. Juffrouw Wurfbain, nazaat van de Amsterdamse bankier die de buitenplaats aanlegde, gaf in 1970 jachthoornblazers toestemming om in het koetshuis samen te komen. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Met de jachthoorn kunnen jagers op grote afstand met elkaar communiceren. De signalen zoals ‘starten, sneller, langzamer, breek af’ zijn in alle Europese landen waar de jachthoorn wordt gebruikt, gelijkluidend. De jachthoornblazers zijn zondag bij het koetshuis te zien en te horen.”

Nieuw Schoonoord: De Fotoclub Veluwezoom exposeert met foto’s van gemeentelijke monumenten in de hal. Dit complex is een goed voorbeeld van het zogeheten Nieuwe Bouwen, waarvoor begrippen als functionalisme, standaardisatie en schaalvergroting werden geïntroduceerd.

En verder meldt Creatief Atelier Creso in Velp dat ze op zondag 9 september haar open dag houdt en tevens haar atelier in de Dr. Van Voorthuijsenschool II

openstelt voor bezoekers die tijdens Open Monumentendag dit bijzondere gebouw uit 1906-1907 willen bezoeken. Het gebouw in Velp-Zuid is van belang als een voor Gelderland zeldzaam voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuwse dorpsschool, waar tijdens de laatste Open Monumentendag heel wat oud-scholieren een ontroerend kijkje kwamen nemen, met hun eigen oude klassenfoto in de hand.

Ook de dorpskerk in Spankeren is opengesteld voor bezichtiging. Het interieur van de kerk kent een rijke geschiedenis zoals het honderdjarige kerkorgel, het oude doopvont, het Christusschilderij van Jan Willem Pieneman en niet te vergeten de historische ijzeren geldkist. Het is de bedoeling om de geldkist uit de zeventiende eeuw door een sleutelmaker te laten openen zodat zichtbaar wordt wat al jaren verborgen is. In geen enkel archief is te vinden wat de inhoud van de kist is. Documenten of zilveren bekers of alleen muizenkeutels? Het mysterie is groot. De eventuele schatten die verstopt zitten in de kist - documenten, zilveren bekers of alleen muizenkeutels? - worden tentoongesteld. De dorpskerk is open op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Middachten doet op zondag 9 september haar deuren open tegen gereduceerd tarief. De entreeprijs voor de tuin is dan 3 euro en een combinatieticket voor het kasteel én de tuin kost 5,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang. De tuin en de oranjerie zijn die dag open van 10.30 tot 16.30 uur en het kasteel van 12.00 tot 16.00 uur. Om 13.30 uur start er een tuinrondleiding bij de kassa.

In de Oude Jan in Velp exposeert zaterdag Marie-José Rietbergen uit Veenendaal. Ze maakt wandkleden met bijbehorende teksten. De zoon van het echtpaar Rietbergen overleed tijdens Kerst 1991 ten gevolge van een verkeersongeluk. Jarenlang zocht Marie-José een weg om haar verdriet te uiten en ermee om te gaan. Uiteindelijk kreeg dat op een bijzondere wijze vorm door een combinatie van wandkleden en bijbehorende teksten of gedichten

De expositie van Marie-José Rietbergen omvat een vijftiental wandkleden, een compositie van zeven kleine bij elkaar horende kleden en een jas. De bijbehorende teksten zijn van Marinus van den Berg, Jack de Valk, Nico ter Linden, Adri Verweij, Joke Litjens, Peter Denneman, Marieke Brouwer, Huub Oosterhuis en Stef Bos. Marie-José geeft om 11.00 uur, 14.00 uur en 15.30 uur een toelichting in de vorm van een ‘verhalenwandeling’ langs haar wandkleden. De Oude Jan aan de Kerkstraat 56 in Velp is op zaterdag 8 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is kosteloos.

In De Dingenfabriek aan de Bergweg 24A in Velp is op zondag 9 september van 11.00 tot 17.00 uur een foto-expositie te zien over Europese architectuurstijlen in Velp. Verder zal Gerrit van Middelkoop een klein reisje maken door de Europese Architectuur-geschiedenis en vertellen over relevante geveldetails uit Velp. Zijn powerpointpresentaties vinden plaats om 12.00, 14.00 en 16.00 uur.

In kasteel Rosendael in Rozendaal kunnen bezoekers tijdens het Open Monumentenweekend met korting deelnemen aan een rondleiding. In het historisch ingerichte kasteel is een bijzondere collectie meubels, zilver en porselein te zien. De rondleidingen door het kasteel worden gegeven tussen 11.00 en 17.00 uur, de laatste start om 16.00 uur. De entree bedraagt deze dagen 7 in plaats van 9,50 euro voor volwassenen en 3,95 in plaats van 5,25 euro voor kinderen.