Wandtapijten en bronzen in De Raadskelder

DOESBURG - Stichting De Raadskelder opent zondag 9 september de vierde en laatste expositie van het jaar. Onder de titel Gekleurd anders exposeren internationaal bekende kunstenaars Marianne Benkö en Frank Boogaard hun werk. De wandtapijten van Benkö passen prachtig bij de bronzen beelden van Boogaard.

Marianne Benko volgde haar opleiding aan de Hongaarse academie in zowel schilderen als handgeweven wandtapijten op monumentaal formaat. Voor haar staan textiel – en schilderkunst altijd in relatie met elkaar. Schilderen vormt de basis, maar textiel biedt haar meer mogelijkheden om zich uit te drukken. Het is zacht, doet iets met ruimte en geluid. In 1984 verhuisde zij samen met haar weefgetouw naar Nederland. Marianne Benkö verweeft haar innerlijke wereld met de beelden die zij om zich heen ziet. Van een afstand zie je het geheel: constructies van kleur die suggesties opwekken van bossen, bomen en landschappen. Van dichtbij resoneert het werk en is er onwaarschijnlijk veel te zien. Er ontvouwt zich een wereld van detail, textuur en diepte, opgebouwd uit ontelbare fijne draadjes.

Frank Boogaard kreeg al op jonge leeftijd interesse voor beeldhouwen en werkt momenteel aan het modelleren van beelden in was. Bij de afwerking en het patineren (een methode om een verflaag een wat ouder aanzien te geven) streeft hij naar perfectie, waarbij het patina hem de mogelijkheid geeft om met kleur een extra dimensie aan de bronsplastieken toe te voegen. Tegelijkertijd geeft de was vrijheid om uitbundiger te vormen. Brons is een nieuwe periode met een uitdaging in de zoektocht naar vernieuwing. Veel van zijn werken zijn aangekocht door bedrijven, instellingen en musea. Frank Boogaard exposeert regelmatig in het buitenland.

De expositie wordt zondag tussen 15.00 en 17.00 uur geopend en is daarna nog tot en met 21 oktober te zien op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur in de Raadskelder onder het Stadhuis in Doesburg. De toegang is gratis.