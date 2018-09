BRUMMEN - Onlangs ontving Arjen Pleij het diploma Magister Vini. Uit handen van de voorzitter van de Examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink, nam hij diploma bij Kasteel Engelenburg in Brummen in ontvangst. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. In totaal telt Nederland nu twaalf Magistri Vini.