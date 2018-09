Carillon-excursie naar Oldenzaal en Ootmarsum

DOESBURG - Elk jaar organiseert de Stichting Het Doesburgse Carillon een excursie voor donateurs, waarbij een of meer carillons in de omgeving bezocht en beluisterd worden. Een doorgaans leerzame en gezellige dag. Dit jaar wordt deze excursie gehouden op vrijdag 28 september.

Er zijn nog plaatsen in de bus over voor mensen die géén donateur zijn, maar wél graag deze excursie zou willen meemaken. De excursie start om 8.30 uur. Vanuit Doesburg wordt in Oldenzaal de Plechelmusbasiliek met toren en carillon bezocht. De Doesburgse stadsbeiaardier Frans Haagen zal het carillon bespelen. Na de lunch wordt er doorgereisd naar Ootmarsum, waar onder de carillonklanken van de Koning Willem Alexander beiaard een korte stadswandeling wordt gemaakt.

De kosten voor deze excursie bedragen 32,50 euro. Dit is inclusief busreis, koffie/thee en lunch. Opgeven kan bij Berend Arentsen, Gasthuisstraat 17, 6981 CP Doesburg, tel. 0313 474864 of via b.arentsen@hetnet.nl. Opgeven kan tot en met donderdag 13 september.