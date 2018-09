Open Dag van de Vrijmetselarij

VELP - Op zaterdag 8 september 2018 wordt landelijk de Dag van de Vrijmetselarij gehouden. De Arnhemse mannen-, vrouwen- en gemengde loges presenteren zich van 10.00 tot 17.00 uur in het Logegebouw aan de Arnhemsestraatweg 360 te Velp, naast het viaduct van de A12.



Omdat deze datum samenvalt met die van de Open Monumentendag 2018 en het Logebouw ook opgenomen is in de monumentenroute hebben bezoekers de mogelijkheid het pand en de maconnieke tempel uitgebreid te bekijken.

Daarnaast zullen er leden van diverse Loges daar aanwezig zijn om informatie te verstrekken over de Vrijmetselarij. Dit zal gebeuren middels presentaties, korte lezingen en informatie stands.

De loges, die zich deze dag daar zullen presenteren zijn de mannenloges Het Gulden Vlies en De Oude Landmerken, de vrouwenloge Panta Rhei en de gemengde loge Ramses.

Thema van deze open dag is In Europa. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, een streven binnen de Vrijmetselarij en in Europa.