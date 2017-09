Foto-expositie in Dorpskerk Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – In het kader van Open Monumentendag is de komende drie weekenden een foto-expositie te zien in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Deze heeft het thema Landgoederen en hun Bewoners.

De expositie omvat werk van drie fotografen. René Mathon is fotograaf te Apeldoorn. Hij bezocht recent markante landgoederen in de Achterhoek en portretteerde daar eigenaren, bewoners en beheerders, staande voor hun landhuis. Wim Weenink uit Apeldoorn heeft zich toegelegd op natuurfotografie, met name van vogels. Landgoed de Poll in Voorst en het natuurgebied rond de ruïne De Nijenbeek, behoren tot zijn favoriete plekken. Brand Overeem uit Barneveld staat bekend om zijn sobere en krachtige zwart- wit foto’s. Het eenvoudige boerenleven op de Veluwe staat centraal in zijn fotoboeken, waaronder Beschouw ons maar als een Uitzondering en Mariahoeve, Drie Gezusters.

De Dorpskerk in Hoog-Keppel is geopend op zaterdag 9 en zondag 10 september, zaterdag 16 en zondag 17 september en zaterdag 23 en zondag 34 september, op alle dagen van 12.00 tot 17.00 uur.

www.dorpskerkhoogkeppel.nl