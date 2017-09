Laatste Open boules-toernooi

DIEREN - Na De ster van Middachten en de Grand Prix Animo hield jeu de boule-vereniging Boul’Animo alweer het laatste ‘open’ toernooi van dit jaar. Ook dit jaar weer met meerdere (oud) kampioenen van Nederland en internationale deelname. Vanaf het eerste moment werd fel gestreden om de titel en de mooie prijzen. Na twee voorgelote partijen, werden de deelnemers naar prestatie ingedeeld in drie poules, waarin nogmaals drie ronden werden gespeeld.

Dit jaar geen finaleplaatsen voor Boul’Animo. In die eindstrijd stonden Lieke van der Voort en Patrick Bakens tegenover Henna v.d. Vis en Henk Hoefakker. In een mooi gevecht trokken Lieke en Patrick uiteindelijk aan het langste eind. (13-7). De resultaten van de leden van Boul’Animo mochten toch gezien worden. Het sterkst presterende Dierense team bestond uit Willy Demmink en Theo v.d. Meer. Zij werden knap 4e in dit sterke veld. In de B-poule wisten Mandy en Dennis Nootenboom te winnen, met Mieke Evers en Harry Rutten op een mooie 3e plaats. In de C poule was de winst voor Nettie Lensink met Peter Bonarius, met Fanny van Uden en Johnny Saalmink als 3e. Boul’Animo kan terugzien op 3 mooie ‘open’ toernooien.