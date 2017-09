Young Summer Events geslaagd

DOESBURG - De hele zomervakantie lang, waren er iedere dinsdag en vrijdag activiteiten op De Linie in Doesburg. Jongeren kregen de gelegenheid om mee te doen met scala aan activiteiten. Van technische snufjes in de WoWibus, het bekijken van een politieauto tijdens de politiedemonstratie (foto), striptekenen, een beweegquiz en het maken van graffiti art en nog veel meer. Dit is allemaal mogelijk door op De Linie en daarbuiten samen te werken, omdat er ondernemers en organisaties zijn die zich willen inzetten om bijdrage te leveren aan een leuke zomer voor de jeugd. Door de zomer heen zag de organisatie de deelnemers terug komen en vrienden en bekenden meenemen naar de diverse activiteiten. Met 350 deelnemers spreekt de organisatie Doesburg beweegt, Jongerencentrum 0313, Bibliotheek West-Achterhoek en de Buurtacademie van een geslaagde eerste editie.