Het zit er weer op

BEEKBERGEN - Liefst negen zomeravonden lang werden in Beekbergen weer de Veluwse Avondmarkten gehouden. Donderdag was de laatste editie. Ook de laatste kans op de planten van 'Broekie'.

Broekie uit Rheden verkoopt bloemen en vooral planten. Specialiteit: orchideeën. Ze zijn sinds jaar en dag een vaste waarde op de markten in Beekbergen. Op de hoek van de Papenberg en de Kerkallee schalt de stem van verkoper Ronnie Tolhuizen over de markt. Vanuit de vrachtwagen pakt hij de planten en maakt hij zijn aanbiedingen. Zeer scherp. Je vraagt je af hoe kan, planten voor zulke lage prijzen. Hij is een verkoper pur sang. Velen denken dat hij 'Broekie' is, maar die naam komt van zijn schoonvader, die Broekhaus heette en op de markt altijd Broekie werd genoemd. Vandaar. En zoals Broekie's planten zijn er nog meer, van die vaste kraamhouders op de Veluwse Avondmarkten. Weinig veranderingen in het aanbod en het beeld, maar het lijkt de belangstelling niet te deren. Waarschijnlijk zoeken de bezoekers dat ook, dat vertrouwde. Geen gekkigheid, gewoon gezelligheid. Rondje slenteren, ijsje of bakje kibbeling, even kijken bij het volksdansen en meeneuriën bij het shantykoor. Even stil staan bij een oud ambacht. Nog tien maanden, dan beginnen ze weer, als vanouds, de Veluwse Avondmarkten in hartje Beekbergen. - foto: Wencel Maresch