Breng flex lost probleem busvervoer Rheden op

RHEDEN - Rhedenaren die aangewezen zijn op het openbaar vervoer kunnen weer op zaterdag, zondag en de avonden gemakkelijk naar Velp en Arnhem reizen. De Breng flex rijdt sinds kort in het weekend ook in het dorp Rheden.

In januari 2017 besloot Breng buslijn 29 van Arnhem naar Doetinchem in het weekend te schrappen vanwege een te gering aantal reizigers. In plaats daarvan konden reizigers uit Rheden gebruik maken van lijn 43. Vooral voor ouderen en mindervaliden van het zuidelijk deel van Rheden was dat een te grote afstand tot de haltes. Aan dat probleem komt nu een einde.

De komst van Breng flex is mede het resultaat van de acties die in het dorp werden gevoerd bij het verdwijnen van buslijn 29. Actievoerders Olliver Mareschal en Ron Baars overhandigden wethouder Ronald Haverkamp in april liefst 1450 handtekeningen van gedupeerde reizigers. Ook verkeersdeskundige Jacco Sterk en vertegenwoordigers van Radar uitvoering Oost Marlous van Elk en Fons Rengers waren aanwezig en spraken toen hun zorg uit over het verdwijnen van de bus in het dorp. De gemeente Rheden besloot daarna de komst van Breng flex mogelijk te maken.

Breng flex is de nieuwe vervoersservice in de regio Arnhem Nijmegen. Via een handige app of per telefoon reserveer je een zitplaats in een voertuig. Je bepaalt zelf wanneer je wordt opgehaald bij de halte en waar je naar toe reist. Breng flex rijdt in Arnhem, Rozendaal, Velp, Rheden, Nijmegen, Wijchen, Alverna, Berg en Dal (woonkern), Oosterhout (woonkern) en bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Overigens zijn de actievoerders niet helemaal gelukkig met Breng flex. Ze vinden vooral de ritprijs erg hoog, maar zijn wel blij met het feit dat er weer busvervoer in het dorp is.

De Breng flex rijdt van maandag tot vrijdag van 6.30 tot 24.00 uur, op zaterdag van 8.00 uur tot 24.00 uur en op zondag van 9.00 uur tot 24.00 uur. De ritprijs is 3,50. De Breng Flex app is te vinden bij Google Play en in de App Store. Een rit reserveren kan ook via 088 6000 965. Meer informatie is te vinden op: www.brengflex.nl.