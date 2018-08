Werkzaamheden Traverse Dieren en omleidingsroutes

DIEREN - De Kanaalweg (N786) ter hoogte van het kruispunt met de Spankerenseweg in Dieren is vanaf vrijdag 10 augustus vanaf 19.00 uur twee weken afgesloten voor alle verkeer. Er zijn alternatieve routes. Het kruispunt gaat 24 augustus om 17.00 uur weer open.

Doorgaand verkeer richting de Spankerenseweg vanaf de N786 (Kanaalweg) en van en naar Arnhem / Apeldoorn wordt omgeleid. Om veiligheidsredenen geldt de afsluiting voor alle verkeersdeelnemers. De afsluiting valt precies in de zomervakantie waardoor er minder hinder is voor de Dierenaren. Na openstelling van het kruispunt zijn de werkzaamheden aan de nieuwe brug over het Apeldoorns kanaal afgerond. Spankeren is via deze brug weer bereikbaar.

Er zijn alternatieve routes ingesteld (zie bijgevoegd kaartje). Het doorgaande verkeer richting Zutphen en Arnhem volgt de omleidingsroute via de N786-Imboslaan-Harderwijkerweg. Het doorgaande verkeer richting Eerbeek en Apeldoorn volgt de omleidingsroute via de Harderwijkerweg-Imboslaan-N786. Het centrum van Dieren is vanuit Arnhem en Zutphen bereikbaar via de route Harderwijkerweg en Wilhelminaweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Gele borden geven de omleidingsroute aan.

Bedrijven aan de Spankerenseweg blijven bereikbaar via de Wilhelminaweg, Lindegas en bedrijventerrein Rinaldostraat blijven bereikbaar via de N786 (Kanaalweg) en bedrijventerrein Kanaal 1 & 2 blijven bereikbaar via de omleidingsroute Harderwijkerweg-Imboslaan-N786.

De afsluiting is nodig om de werkzaamheden aan het kruispunt Kanaalweg (N786) / Spankerenseweg en de aansluiting op de nieuwe brug over het Apeldoorns kanaal af te ronden. De aannemer brengt de toplaag en de wegbelijning aan. Daarnaast worden onder andere ook een verkeerslichteninstallatie aangebracht.