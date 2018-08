Hutten bouwen op Madierodam

DIEREN - De laatste week van de zomervakantie, van maandag 13 augustus tot vrijdag 17 augustus, vindt in Dieren de huttenbouwweek Madierodam plaats op het terrein aan de Adm. Helfrichlaan. In deze week worden er hutten gebouwd, geknutseld, spelletjes gedaan, workshops gegeven, is er een sportdag en nog veel meer. Madierodam staat dit jaar in het teken van Terug naar de middeleeuwen, met leuke activiteiten voor alle kinderen van groep één tot en met acht uit Dieren. Het is nog mogelijk om op maandagmorgen 13 augustus op het terrein in te schrijven. Hiervoor wordt 2,50 euro extra in rekening gebracht.

De kosten voor deze week bedragen 20 euro voor de maxi’s. Dat zijn alle kinderen vanaf groep drie. Zij zijn iedere dag welkom tussen 08.30 en 16.00 uur en op vrijdag tot 13.00 uur. Voor de kinderen uit groep zeven en acht bestaat er weer de mogelijkheid om donderdagnacht in hun zelfgemaakte hut te komen slapen, indien het weer het toelaat. Zij gaan op vrijdag om 16.00 uur naar huis en zijn tussen 18.30 en 19.00 uur weer terug.

De mini’s, groep één en twee, zijn iedere dag welkom van 08.30 tot 13.00 uur. De kosten voor hen bedragen 15 euro voor de hele week. De kosten dienen gelijk bij het inschrijven contant te worden voldaan. Wie in het bezit is van een Gelrepas krijgt 50 procent korting.

Om de week in goede banen te laten verlopen, vraagt de organisatie aan de ouders om per ingeschreven kind minimaal een dag te helpen. Dit kan in de weekenden voor en na Madierodam of tijdens de week zelf. Op vrijdagavond wordt de week afgesloten met een feestavond. Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn welkom.



www.madierodam.net