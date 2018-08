Oud ambacht in oude St. Joriskerk

DREMPT - Het is inmiddels al traditie dat de St. Joriskerk in Drempt in de zomer haar deuren openstelt voor bezoekers. Iedereen kan een kijkje komen nemen in de meer dan duizend jaar oude kerk. Niet alleen het gebouw is de moeite waard, ook wandkleden, in de jaren zeventig geknoopt door de inwoners van Drempt om de akoestiek in de kerk te verbeteren, zijn een bezoek zeker waard. Daarnaast is er elke zaterdag iets anders te zien of doen in de kerk. Zo was dit weekend Maggy Deenik te gast, die belangstellenden kennis liet maken met pottenbakken. De St. Joriskerk is nog elke zaterdag in augustus geopend.

Foto: Han Uenk