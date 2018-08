Boeren lijden schade door droogte, wijnboeren tevreden

REGIO – Het is al weken lang uitzonderlijk warm en droog in ons land. Er is al zo’n 300 millimeter minder regen gevallen in vergelijking met het jaargemiddelde in deze periode. Boeren zien oogsten mislukken en hun koeien minder melk geven. De natuurgebieden van de Veluwezoom zien er dor en droog uit. Wijnbouwers verwelkomen de vele uren zon echter. Zij hebben van droogte geen hinder.



“Ja, het is momenteel heel erg droog. Dat lijkt me duidelijk”, zegt veehouder Wim Jonkers uit Spankeren. Zijn 75 melkkoeien staan grotendeels op stal. In de weide valt niets meer te grazen. “Maar ook de productie van wintervoer komt in het gedrang”, legt hij uit. “Het maïs waarmee we koeien ’s winters voeren groeit niet meer en er ontwikkelen zich geen kolven. Ik heb zelf nog voldoende kuilvoer overgehouden van vorige jaren, maar ik ken collega’s die nu al het hooi voeren dat ze april hebben binnengehaald. En die lopen nu ook al één of twee sneeën (maaibeurten, red.) achter.” Toch meent Jonkers dat ook zo’n zomer als deze ‘bij het spelletje’ hoort. “Maar het zal duidelijk zijn dat het van mij mag gaan regenen. Dan pas zal ook blijken of het gras zich herstelt of echt kapot is.”

Zijn collega Martin Bannink uit Leuvenheim heeft zijn zeventig koeien ook op stal staan. “En dan komt zo’n controleur van Campina kijken of je koeien wel buiten lopen, want daar krijg je anderhalve cent per liter subsidie voor. Dat kan toch helemaal niet, dat die dieren met dit weer buiten staan? Daar is geen gras om te eten en geen beschutting.” De droogte en het feit dat de dieren geen vers weidegras eten, scheelt hem ook opbrengst. “Per koe scheelt me dat iedere dag toch twee, drie liter melk.” Een geluk is dat zijn maïs, net als bij Jonkers, er naar omstandigheden nog redelijk bij staat. “Maar het groeit gewoon niet meer. En er is ook geen voer te koop. Ik heb gelukkig nog een voorraad kuilvoer, maar er zullen beslist boeren in de problemen komen. Dat lijkt me onvermijdelijk”, aldus Bannink.

Voor wijnboer Job Huisman van ’t Heekerenbroek in Drempt kan de zomer niet warm genoeg zijn. “Druiven hebben geen last van droogte. Oudere planten wortelen tot aan het grondwater. Een meter of drie, vier diep. Alleen de jonge aanplant heeft het moeilijk. Die krijgt water uit een tank.” Toch gaat de vlag nog niet uit bij Huisman. “De bessen (druiven, red.) moeten nog zo’n 1,5 tot 2,5 maand hangen. En als het voor en tijdens de oogst een paar weken echt gaat regenen, levert dat ook weer problemen op. Maar zoals het tot op heden gaat kan het een mooi wijnjaar worden”, aldus Huisman.

Zijn collega Youp Cretier van Domein Hof te Dieren deelt die mening. “Het is tot op heden ideaal voor de druiven. Veel zon betekent de aanmaak van veel suikers in de bessen en dat komt de kwaliteit zonder meer ten goede. De druiven zijn wat kleiner, maar kwalitatief beter. Maar dan moet wel droog blijven. Veel regen kan nog veel kapot maken.” Wel denkt Cretier vroeger te kunnen oogsten. We beginnen nu rond 20 augustus met de eerste oogst.” Een nadeel heeft de hitte ook. “Als het 35 graden is, kun je bijna niet werken tussen de druivenstruiken. Toch moet dagelijks blad worden weggenomen om de bessen zonlicht te geven.”

De planten in de natuurgebieden van Natuurmonumenten op de Veluwezoom hebben het ook moeilijk door de aanhoudende droogte en hitte. Toch hoort dat er gewoon bij, wat de natuurvereniging betreft. En waarschijnlijk zal de heide zit jaar niet paars bloeien, want daar is toch echt ook regen voor nodig.

Voor zover bekend dus nog geen nood of paniek in onze contreien. De boeren hebben het ontegenzeggelijk moeilijk, maar geen van de betrokkenen weet in zijn omgeving over bedrijven in financiële problemen door de droogte. “Maar daar lopen boeren ook niet mee te koop”, aldus Jonkers. “Ik durf niet uit te sluiten dat collega’s koeien weg moeten doen vanwege de gevolgen van deze uitzonderlijke droogte.”

Foto: Wencel Maresch