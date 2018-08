Loense Moandag geslaagd

LOENEN - De Loense Moandag blijkt al een groot begrip te zijn. Van heinde en verre kwam maandag het publiek (ondanks de hitte) in groten getale naar het centrum van Loenen om dit evenement mee te maken. Ook de gasten kwamen al vroeg om getuige te kunnen zijn van de levendige handel in de pony’s. Er waren dit jaar ruim honderd pony's op de Kostersweide, in vele maten en kleuren. Voor het merendeel waren het kleine shetlanders. Ook op de jaarmarkt was veel te bekijken: kramen met leuke producten, zang van een Matrozenkoor, live muziek op de terrassen, demonstraties en het toeristisch platform met tips voor de vele vakantiegasten in deze regio.

Foto: Martien Kobussen