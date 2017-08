Open Podium tijdens Dierense Verenigingsdag

DIEREN - Tijdens de jaarlijkse Verenigingsdag die wordt gehouden op zaterdag 9 september op en om het Callunaplein in Dieren, houdt het Winkelcentrum Dieren een Open Podium. De Verenigingsdag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en het Open Podium sluit aan op de demonstraties en uitvoeringen die de deelnemers aan dit evenement zullen laten horen en zien.



Goochelaars, dansers en danseressen, musici of verhalenvertellers: iedereen die zijn of haar talenten wil laten zien, kan zich aanmelden voor het Open Podium via e-mail: openpodiumdieren@gmail.com. Na aanmelding ontvangt men het aanmeldingsformulier en de voorwaarden voor deelname. Deelname aan het Open Podium van de Dierense winkeliers is kosteloos.