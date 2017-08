LOENEN – Gidsen van de stichting Wijnand Hacfort gaan een paar weken geen rondleidingen geven in en rond kasteel Ter Horst in Loenen. Wegens familieomstandigheden is het kasteel gesloten, zowel voor de rondleidingen als voor het bezoek.



Op maandag 21 augustus gaan de gidsen weer om 10.30 en 14.00 uur aan de slag met de rondleidingen. Aanmelden kan dan ook weer bij de kasteelwinkel op het voorplein. Elke donderdag zijn er daarna ook weer rondleidingen om 14.00 uur.