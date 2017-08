Ambulance rijdt zich vast

VELP - Een bijzonder voorval zondagmiddag; een ambulance die gered moest worden. Dat gebeurde in de bossen van de Veluwezoom bij Velp. De ambulance was vast komen te zitten in mul zand naast een smal fietspad. De brandweer moest eraan te pas komen om de ambulance met scheppen uit te graven.

Ambulancepersoneel was naar de locatie in het bos gereden om een gevallen fietser bij te staan. Die was tijdens de afdaling op de Bovenallee gevallen en had medische hulp nodig. Het ambulancepersonneel parkeerde de ziekenwagen langs de kant van de weg, maar kond, nadat de fietser ter plekke was geholpen, niet meer wegkomen. De brandweer werd opgeroepen om te helpen de ambulance weer op weg te helpen. - foto: Roland Heitink