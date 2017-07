Steeman gaat goed zomerstop in

LATHUM - Victor Steeman uit Lathum sluit twee pittige weekenden in de Red Bull MotoGP Rookies Cup af met een goede wedstrijd. Tijdens de Dutch TT en de eerste race tijdens de Grand Prix van Duitsland kende Steeman de nodige tegenslagen. Tijdens de tweede manche op de Sachsenring finishte de zeventienjarige coureur na een goede wedstrijd op een elfde plaats.

Victor Steeman is bezig aan zijn tweede seizoen in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Deze talentencompetitie komt in actie tijdens de meeste Europese weekenden van de Grand Prix. Tijdens het eerste raceweekend op het circuit van Jerez maakte Steeman een zware crash mee, waarbij hij onder andere een schouder- en enkelblessure opliep. Ondanks deze blessures reed hij wel de wedstrijd in Spanje. Gelukkig was de coureur op tijd weer fit voor de Dutch TT, waar hij twee wedstrijden voor zijn thuispubliek mocht rijden.

Steeman wilde vlammen in Assen en liet in de vrije trainingen ook zien met de snelste rijders mee te kunnen. In de kwalificatietraining was de afstelling van zijn KTM niet helemaal op orde en moest vanaf de zestiende positie vertrekken aan de wedstrijd. In deze competitie met gelijke motoren, is het dan een zware klus om je naar voren te werken. In de eerste race lukte dat dan ook niet echt en finishte Steeman als zeventiende. In de tweede race ging het duidelijk beter en vond hij zelfs de aansluiting bij de grote groep die vocht voor de podiumposities. De jonge coureur uit Lathum wou misschien wel iets te graag, waardoor hij een aantal foutjes begon te maken, vertelde hij zelf na afloop. Wel wist hij vier punten te scoren door als twaalfde te finishen.

Een week later kwam Steeman opnieuw in actie voor twee wedstrijden tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring. In de eerste race op een kletsnatte baan zat het opnieuw niet mee. In de eerste ronde kreeg hij problemen met het vizier van zijn helm, waardoor hij de pitstraat moest opzoeken. Steeman ging nog wel weer de baan op, maar kansen op een goed resultaat waren verkeken. In de tweede race wist hij zich vanaf een positie buiten de top-vijftien knap naar voren te rijden. Steeman finishte als elfde en maar kort achter de zesde positie. Op deze manier sloot Steeman een lastige periode af met een goede wedstrijd. De Grand Prix wereld heeft nu een zomerstop. Steeman komt met de Red Bull MotoGP Rookies Cup weer in actie van 4 tot en met 6 augustus op het circuit van Brno in Tsjechië. - Foto Henk Teerink.