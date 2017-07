Afscheidskamer de Verbinding te Eerbeek geopend

EERBEEK - Tijdens de Sfeervolle Uitvaart Informatie Beurs op 24 juni, werd door Elfriede Arriëns van de gelijknamige uitvaartondernemng Elfriede Arriëns Individuele uitvaartzorg, Afscheidskamer de Verbinding geopend. De Afscheidskamer gelegen aan de H.A. Lorentzstraat 20 te Eerbeek, grenzend aan het Pater Dekkerhuis.

Het is een sfeervolle 24-uurs ruimte waar nabestaanden in een huiselijke omgeving de periode voorafgaande aan de uitvaart met hun dierbare overledene kunnen doorbrengen. Er wordt een sleutel beschikbaar gesteld zodat op elk gewenst moment, zonder afspraken, de overleden dierbare kan worden bezocht. Er is mogelijkheid tot het zetten van een kopje koffie- en of thee en de koelkast is voorzien van frisdrank.

Om de ruimte persoonlijker te maken, is er de mogelijkheid om foto’s en tekeningen neer te zetten en naar eigen muziek te luisteren via cd, usb of smartphone. Natuurlijk is er wifi. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Afscheidskamer de Verbinding is eveneens beschikbaar als de uitvaart door een andere uitvaartondernemer wordt geregeld; kortom iedereen is er welkom.

Voor beschikbaarheid kan er 24/7 contact worden opgenomen met Bert Meurs via 06 - 83 211 5 33 of Elfriede Arriëns 06 23 713 909. Voor verdere informatie: www.afscheidskamerdeverbinding.nl.