Echte Bakker Ten Veen in Brummen en Dieren in nieuwe handen

BRUMMEN – Sinds begin deze maand is Echte Bakker Ten Veen in Brummen over gegaan in handen van Erno de Winkel en Sander de Rooy. Het Brummense stel laat hiermee een langgekoesterde wens uitkomen. Vanaf 1 september zijn zij eveneens eigenaar van Echte Bakker Ten Veen in Dieren.

Erno heeft al 23 jaar ervaring als bakker, hij zal in de vestiging in Brummen dagelijks vers brood bakken. Sander zal vooral achter de schermen en op de winkelvloer te vinden zijn.

Erno de Winkel begon zijn carrière als bakker in de bakkerij van de vader van Christo ten Veen in Apeldoorn. Samen met partner Sander grijpt hij nu de kans voor zichzelf te beginnen met beide handen aan. “Ik wil al lange tijd iets voor mezelf. Ik weet dat ik een goede bakker ben, maar daarnaast heb ik ook veel ideeën over hoe het er in een winkel uit moet zien. Dat kan ik nu in de praktijk brengen.”

De komende maanden zal het tweetal vooral gebruiken voor het doorvoeren van organisatorische veranderingen. Er wordt een kleine oven geplaatst in de bakkerij in Brummen, waar Erno dagelijks diverse soorten muffins, spelt- en desembrood – zijn specialiteit – en kleinbrood als croissants en pistoletjes, zal bakken. Het grootbrood blijft vanuit de bakkerij van Ten Veen in Eerbeek komen. “Ons idee is de werkruimte straks te verbinden met de winkel, zodat klanten kunnen meekijken hoe de broodjes door Erno gemaakt worden. Meer beleving, dat is wat wij willen”, vertelt Sander. De winkel gaat ook op zondagochtend open van 8.30 tot 11.30 uur. Versgebakken broodjes bij het ontbijt zijn dus voortaan ook op zondag mogelijk.

Vooralsnog blijft zowel de winkel aan het Marktplein in Brummen als die aan het Callunaplein in Dieren onder de vlag van ‘De Echte Bakker’ voortbestaan en wordt ook de naam Ten Veen gehandhaafd. Vanaf 1 januari 2018 worden beide vestigingen ‘Bakkerij Ten Winkel’.

Christo Ten Veen is blij met de overname door Erno en Sander. “Ik kan me zo helemaal focussen op de bakkerij en mijn winkel in Eerbeek en ik weet zeker dat de winkels in Brummen en Dieren in goede handen zijn.”