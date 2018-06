Geslaagde kermis

OOSTERHUIZEN - De kermis in Oosterhuizen tijdens het Pinksterweekend was een groot succes. Voor het eerst had Oranje Comité Oosterhuizen de organisatie in eigen handen. Na goed en veelvuldig overleg wilden de mannen door met de kermis en er meer een eigen draai aan kunnen geven. Dit allemaal om deze 56e jaargang tot een succes te brengen. In het mooie weer was er veel te beleven, waardoor de kermis weer goed gevuld was.

Op de vrijdag werkten de kinderen van OBS Oosterhuizen een mooi programma vol spelletjes af onder het thema Prinsen en prinsessen. De avond stond in het teken van vogelschieten. Er is een nieuwe schutterskoning aangewezen en zijn naam is Nick van het Reve.

De zaterdagmiddag was een sportieve dag, waar veel werd gevolleybald. De dames van TTC Oosterhuizen hebben een fantastisch toernooi georganiseerd. De volleybalkampioenen van dit jaar zijn de spelers van BBQ op Veld 8. Met het touwtrekken werd TTV Vriezenveen voor de tweede keer op rij kampioen. Op het terrein waren ook weer vele oude tractoren te zien.

Daarnaast was er een kampioenschap haringhappen, die met negen haringen werd gewonnen door Reinder de Groot. Een filmpje hiervan is te zien op facebook.com/OVOosterhuizen. Op de zaterdagavond hebben de Super Sundays en DJ Jeroen Gras een weergaloze show neergezet, waarbij iedereen stond te hossen en te springen op de verschillende muziekstijlen die de showband aan het dorp gaf.

De maandagochtend begon vroeg voor de liefhebbers van de rommelmarkt. Die konden met het mooie weer gerust een wandeling maken over een uitgebreide markt, waar van alles werd verkocht, van fietsen tot etalagepoppen. In de middag was de kermis geopend en zette Wird Sind Spitze een mooie show neer in Oktoberfest sferen, maar dan onder de noemer Pinksterfest. Gedurende het gehele weekend was er muzikale ondersteuning van Stefan van Hunen, die met zijn installatie de boel flink op stelten zette.